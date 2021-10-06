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Суарес — об уходе из «Барселоны»: «Куману не хватило мужества сказать кому именно я не нужен»

Луис Суарес резко раскритиковал Роналда Кумана
23:41
Луис Суарес в составе &quot;Барселоны&quot;. Фото AFP
Луис Суарес в составе &amp;quot;Барселоны&amp;quot;. Фото AFP
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес вспомнил обстоятельства, при которых покидал «Барселону».

«Я многое отдал клубу и не думаю, что заслуживал такого отношения. Они должны были сесть со мной один на один и все объяснить.

Звонок Кумана длился 40 секунд. Сначала он мне сказал, что я не вхожу в его планы, но потом он заявил, что если не решится ситуация с контрактом, то я сыграю с «Вильярреалом». С легендами так не прощаются. Ему не хватило силы воли сказать, я не нужен ему или клубу.

Они отправили меня на третье или четвертое поле тренироваться в одиночку. Конечно, это вещи, которые ты не забываешь», — приводит слова футболиста Marca.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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Иван Шитик все материалы автора

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