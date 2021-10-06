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Иско дал предварительное согласие на переход в «Милан»

Полузащитник «Реала» дал предварительное согласие на переход в «Милан»
23:11
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Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Италии. 29-летний испанец принял решение перейти в «Милан». Хавбек уже дал свое предварительное согласие на трансфер, сообщает Todofichajes.

Итальянский клуб провел переговоры с игроком и надеется договориться о трансфере в январе.

В минувшем сезоне Иско провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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