Иско дал предварительное согласие на переход в «Милан»

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Италии. 29-летний испанец принял решение перейти в «Милан». Хавбек уже дал свое предварительное согласие на трансфер, сообщает Todofichajes.

Итальянский клуб провел переговоры с игроком и надеется договориться о трансфере в январе.

В минувшем сезоне Иско провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.