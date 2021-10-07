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Ферран Торрес догнал нынешнего главного тренера сборной Испании по голам за национальную команду

09:15
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес догнал нынешнего главного тренера национальной команды Луиса Энрике по голам за национальную команду, сообщает Squawka.

После дубля в полуфинале Лиги наций против Италии (2:1) на счету Торреса 12 мячей за сборную — ровно столько же Луис Энрике забил в качестве футболиста, выступая за национальную команду. Отметим, что Торресу для этого потребовался 21 матч, в то время как у Энрике на это ушла 61 игра.

В финале Лиги наций Испания встретится с победителем другой полуфинальной пары Бельгия — Франция.

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Иван Торопцев все материалы автора

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