Ферран Торрес догнал нынешнего главного тренера сборной Испании по голам за национальную команду

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес догнал нынешнего главного тренера национальной команды Луиса Энрике по голам за национальную команду, сообщает Squawka.

После дубля в полуфинале Лиги наций против Италии (2:1) на счету Торреса 12 мячей за сборную — ровно столько же Луис Энрике забил в качестве футболиста, выступая за национальную команду. Отметим, что Торресу для этого потребовался 21 матч, в то время как у Энрике на это ушла 61 игра.

Ferran Torres has now scored as many goals for Spain as his manager Luis Enrique (12). ?? pic.twitter.com/VAcBvMKun7 — Squawka Football (@Squawka) October 6, 2021

В финале Лиги наций Испания встретится с победителем другой полуфинальной пары Бельгия — Франция.