Ферран Торрес догнал нынешнего главного тренера сборной Испании по голам за национальную команду
09:15
Нападающий сборной Испании Ферран Торрес догнал нынешнего главного тренера национальной команды Луиса Энрике по голам за национальную команду, сообщает Squawka.
После дубля в полуфинале Лиги наций против Италии (2:1) на счету Торреса 12 мячей за сборную — ровно столько же Луис Энрике забил в качестве футболиста, выступая за национальную команду. Отметим, что Торресу для этого потребовался 21 матч, в то время как у Энрике на это ушла 61 игра.
Ferran Torres has now scored as many goals for Spain as his manager Luis Enrique (12). ?? pic.twitter.com/VAcBvMKun7— Squawka Football (@Squawka) October 6, 2021
В финале Лиги наций Испания встретится с победителем другой полуфинальной пары Бельгия — Франция.
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