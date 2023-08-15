Стало известно, когда Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». Он может дебютировать за команду 19 августа в матче ла лиги против «Сельты», сообщает Marca.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.