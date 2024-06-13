«Барселона» хочет бесплатно подписать Киммиха в 2025-м

«Барселона» рассчитывать подписать контракт с полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом на правах свободного агента, сообщает Bild.

Контракт 29-летнего немца с мюнхенцами истекает летом 2025 года. Отмечается, что семье футболиста комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.

Переговоры Киммиха о продлении контракта с «Баварией» пройдут после чемпионата Европы-2024.

В прошлом сезоне хавбек провел за клуб 43 матча, забил 1 гола и сделал 10 результативных передач.