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Сегодня, 09:15

«Барселона» хочет бесплатно подписать Киммиха в 2025-м

Руслан Минаев
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«Барселона» рассчитывать подписать контракт с полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом на правах свободного агента, сообщает Bild.

Контракт 29-летнего немца с мюнхенцами истекает летом 2025 года. Отмечается, что семье футболиста комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.

Переговоры Киммиха о продлении контракта с «Баварией» пройдут после чемпионата Европы-2024.

В прошлом сезоне хавбек провел за клуб 43 матча, забил 1 гола и сделал 10 результативных передач.

Йозуа Киммих
ФК Бавария
ФК Барселона
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