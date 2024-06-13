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Нико Уильямс: «Я точно начну предсезонную подготовку в «Атлетике»

Руслан Минаев
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Форвард «Атлетика» Нико Уильямс ответил на вопрос о своем будущем в баскском клубе.

«Я очень счастлив в Бильбао. Этот клуб дал мне все. Я точно знаю, где начну предсезонную подготовку. Я сказал агенту, что не хочу ничего слышать до конца Евро», — цитирует игрока Cope.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему испанцу со стороны «Барселоны» и «Челси». Контракт игрока действует до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
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Хетафе – Мальорка
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Сельта – Валенсия
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Атлетик

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 10
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Реал

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