Нико Уильямс: «Я точно начну предсезонную подготовку в «Атлетике»

Форвард «Атлетика» Нико Уильямс ответил на вопрос о своем будущем в баскском клубе.

«Я очень счастлив в Бильбао. Этот клуб дал мне все. Я точно знаю, где начну предсезонную подготовку. Я сказал агенту, что не хочу ничего слышать до конца Евро», — цитирует игрока Cope.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему испанцу со стороны «Барселоны» и «Челси». Контракт игрока действует до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.