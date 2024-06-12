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Карвахаль: «Мбаппе не сделает «Реал» непобедимым»

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Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Что тут скажешь? Он лучший в мире. А лучшие должны играть в лучшей команде. Мы надеемся, что он не будет так хорош на чемпионате Германии, но с августа он будет лучшей версией себя. Играя против Мбаппе, я много страдал. Он один из сильнейших соперников. Я говорю о скорости, технике и силе.

Но он не сделает «Реал» непобедимым. Футбол — это не математика, здесь решает не только подбор хороших игроков. Чтобы побеждать, брать трофеи, нужно создать команду и убедиться, что мы все идем в одном направлении, ставим перед собой общую цель», — приводит слова Карвахаля RMC Sport.

25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Мбаппе является шестикратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Вместе со сборной своей страны он стал чемпионом мира в 2018 году.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Гюлер рассказал, после каких слов решил перейти в «Реал»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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26.05 17:15
Сельта – Валенсия
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26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
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 23 2 5
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