Стала известна дата, когда «Барселона» объявит о новом контракте с Месси

«Барселона» готовит продление контракта с нападающим Лионелем Месси. Как сообщает El Chiringuito TV, каталонский клуб готовится объявить об этом в четверг, 24 июня.

Сторонам осталось согласовать последние детали, после чего будут подписаны документы. Контракт будет рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.