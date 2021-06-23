В «Барселоне» уверены, что Месси продлит контракт

Форвард «Барселоны» Лионель Месси близок к подписанию нового контракта, сообщил в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Barcelona consider Leo Messi's new contract until June 2023 «just a matter of time». Last clauses to be approved then it will be done and completed. Updates soon. ???



Announcement not scheduled yet — but Bar?a feeling is «Leo extending and staying'. #Messi #FCB https://t.co/Tk8wlHJ9hA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2021

По данным источника, в клубе уверены, что новое соглашение — это вопрос времени. Сторонам осталось согласовать последние детали, после чего будут подписаны документы и последует официальное объявление. Контракт будет рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

33-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.