Кроос заявил, что Рамос вернется в «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что бывший защитник мадридцев Серхио Рамос еще вернется в клуб.

«Я не представляю себе «Реал» без Серхио Рамоса. Невозможно представить, что такой игрок не закончил карьеру в «Реале». Я уверен, что он рано или поздно вернется в клуб, неважно, в каком статусе», — приводит Goal слова Крооса.

Рамос выступал за «Реал» с 2004 года. По окончании сезона-2020/21 35-летний испанец покинул клуб на правах свободного агента.