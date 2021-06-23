Кроос заявил, что Рамос вернется в «Реал»
12:14
Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что бывший защитник мадридцев Серхио Рамос еще вернется в клуб.
«Я не представляю себе «Реал» без Серхио Рамоса. Невозможно представить, что такой игрок не закончил карьеру в «Реале». Я уверен, что он рано или поздно вернется в клуб, неважно, в каком статусе», — приводит Goal слова Крооса.
Рамос выступал за «Реал» с 2004 года. По окончании сезона-2020/21 35-летний испанец покинул клуб на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/de/meldungen/toni-kroos-robin-gosens-dfb-deutschland-em-2021/4wnwc7fbr4eo1uut2o7va97dv
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