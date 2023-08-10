Спортивный директор «Севильи»: «Буну входит в тройку лучших вратарей мира»

Спортивный директор «Севильи» Виктор Орта прокомментировал интерес «Баварии» к голкиперу испанской команды Яссину Буну.

«Яссин Буну входит в тройку лучших вратарей мира. Это правда, что мы получаем много запросов, чтобы узнать, в каком состоянии находится игрок, но не было ни одного конкретного предложения черным по белому. Ни от «Баварии», ни от какого-либо клуба», — цитирует Diario de Sevilla Орту.

В прошлом сезоне Буну сыграл 36 матчей, в которых пропустил 60 мячей и 7 раз сыграл на ноль.