Соу объяснил, почему перешел в «Севилью»

Новичок «Севильи» Джибриль Соу объяснил, почему перешел в испанский клуб из «Айнтрахта».

«Я видел, что «Севилья» очень заинтересована во мне, и это клуб с отличной траекторией и большим характером, который соответствует моему характеру. Думаю, я очень хорошо вписываюсь в стиль игры команды», — цитирует Diario de Sevilla Соу.

26-летний швейцарец выступал за «Айнтрахт» с 2019 года. Он провел за немецкий клуб 160 матчей, забил 8 мячей и сделал 13 результативных передач.