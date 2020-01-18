Спортивный директор «Севильи» был готов увести команду с поля в матче с «Реалом». Он был недоволен судейством

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи после матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2) оценил работу судейской бригады.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после использования ВАР отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга. Судья посчитал, что хавбек Неманья Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитау при угловом.

— Все видели момент, — цитирует Мончи Marca. — Это серьезнее, чем обычная игровая ситуация. Я отказываюсь анализировать матч с точки зрения тактики или технический действий, потому что этот момент — ключевой, после этого пытаться анализировать игру просто абсурдно.

Также Мончи высказался о засчитанном голе «Севильи». Во время атаки форвард Мунир Эль-Хаддади коснулся мяча рукой, после чего де Йонг забил. Игроки «Реала» требовали отменить взятие ворот.

— Если бы они отменили этот гол, я бы вышел на поле и увел бы команду.