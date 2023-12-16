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16 декабря, 23:59

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал критику в адрес Хави

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критику в адрес главного тренера команды Хави.

«Сейчас мы перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на эту работу в трудную минуту. Я понимаю критику, поскольку люди всегда ожидают победы «Барсы», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» потерпела поражения в двух последних матчах. Каталонцы уступили «Жироне» (2:4) в 16-м туре ла лиги и «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

С 34 очками «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате Испании.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
9
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
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Реал – Вильярреал
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Хетафе

 5
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Атлетик

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Осасуна

 15 2 2
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Хетафе

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