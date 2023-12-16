Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал критику в адрес Хави
Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критику в адрес главного тренера команды Хави.
«Сейчас мы перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на эту работу в трудную минуту. Я понимаю критику, поскольку люди всегда ожидают победы «Барсы», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» потерпела поражения в двух последних матчах. Каталонцы уступили «Жироне» (2:4) в 16-м туре ла лиги и «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.
С 34 очками «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|16
|13
|2
|1
|38-20
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
3
|Барселона
|16
|10
|4
|2
|30-18
|34
|
4
|Атлетико
|16
|11
|1
|4
|32-16
|34
|
5
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Хетафе
|17
|6
|7
|4
|21-20
|25
|
9
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
10
|Р. Вальекано
|17
|4
|8
|5
|16-23
|20
|
11
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
13
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
14
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|16
|2
|7
|7
|20-24
|13
|
17
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
18
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
19
|Гранада
|17
|1
|5
|11
|20-37
|8
|
20
|Альмерия
|16
|0
|4
|12
|17-39
|4
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|1 : 0
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|0 : 3
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0
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