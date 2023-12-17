«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Валенсией»

«Барселона» в матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла на выезде вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

На гол Жоау Феликса хозяева ответили точным ударом Уго Гильямона.

После этого матча «Барселона» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 20 очками — на 10-й строчке.