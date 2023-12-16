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Сегодня, 23:22

«Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Диего Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо уволен со своего поста, сообщается на официальном сайте клуба.

«Севилья» объявляет, что уволила Диего Алонсо с поста главного тренера команды. Клуб благодарит уругвайского специалиста за его услуги и желает удачи в будущем», — сказано в заявлении клуба.

48-летний Алонсо тренировал «Севилью» с октября. Под его руководством испанский клуб провел 14 матчей, в которых одержал 2 победы, 5 раз сыграл вничью и уступил в 7 встречах.

16 декабря «Севилья» на своем поле разгромно уступила «Хетафе» (0:3) в 17-м туре ла лиги. С 13 очками андалусийцы занимают 16-е место в чемпионате Испании.

Кроме того, «Севилья» с 2 очками заняла последнее место в группе B в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков.

Футбол
ФК Севилья
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Неделя

«Севилья» с разгромным счетом проиграла «Хетафе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
9
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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38 тур
15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
18.12 23:00
Жирона – Алавес
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Джуд Беллингем

Реал

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

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 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

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 9
П
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Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
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Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
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