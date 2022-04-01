Солер может перейти в «Ювентус» или «Ливерпуль»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер заинтересовал «Ювентус» и «Ливерпуль», сообщает Golsmedia.

По данным источника, мерсисайдский клуб наблюдает за Солером с прошлого лета.

«Ювентус» расценивает трансфер испанского хавбека как приоритетный. В клубе считают, что 25-летний футболист поможет клубу вернуть чемпионство.

Контракт Солера с «Валенсией» действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 воспитанник «Валенсии» провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.