Интерес «Реала» к Холанну ослаб. Клуб смущают травматичность нападающего и запросы агента

Интерес «Реала» к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлинну Холанну ослаб, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб смущает травматичность 21-летнего норвежца и запросы его агента Мино Райолы.

Отмечается, что Райола просит для нападающего зарплату в размере 30 миллионов евро в год, а также ставит условия, связанные с бонусами за трансфер и формат платежей. В руководстве мадридского клуба считают недопустимыми такие требования.

При этом в «Реале», есть сомнения, связанные с физическим состоянием Холанна, который получил 13 травм к 21 году. В клубе понимают, что больше не могут допускать таких ошибок, как с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

В «Реале» считают, что смогут заполучить норвежца, если последнее слово при решении будет за ним. Если же Райоле удастся склонить отца нападающего в сторону экономической выгоды, то Холанн, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.