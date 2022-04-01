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Интерес «Реала» к Холанну ослаб. Клуб смущают травматичность нападающего и запросы агента

Интерес «Реала» к нападающему дортмундской «Боруссии» Холанну ослаб
Карен Саркисян
Корреспондент
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Интерес «Реала» к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлинну Холанну ослаб, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб смущает травматичность 21-летнего норвежца и запросы его агента Мино Райолы.

Отмечается, что Райола просит для нападающего зарплату в размере 30 миллионов евро в год, а также ставит условия, связанные с бонусами за трансфер и формат платежей. В руководстве мадридского клуба считают недопустимыми такие требования.

При этом в «Реале», есть сомнения, связанные с физическим состоянием Холанна, который получил 13 травм к 21 году. В клубе понимают, что больше не могут допускать таких ошибок, как с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

В «Реале» считают, что смогут заполучить норвежца, если последнее слово при решении будет за ним. Если же Райоле удастся склонить отца нападающего в сторону экономической выгоды, то Холанн, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/04/01/6246a90fca474105028b4583.html

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Эрлин Холанн
Футбол
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2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
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15
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16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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