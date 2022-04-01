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Рианчо — о возможном переходе Черышева в «Спартак»: «Для команды это был топ-трансфер»

Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход Дениса Черышева в «Спартак»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Денис Черышев.
Фото ФК &quot;Валенсия&quot;, photo.khl.ru

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию. Специалист считает, что 31-летний хавбек должен продолжить карьеру в стане красно-белых.

«Черышев считается в Испании действительно большим футболистом. Все помнят, что он вышел из системы мадридского «Реала», и это достойно уважения. Да, в этом сезоне он играет не так много, как хотелось бы, но когда Денис выходит на поле, всегда выделяется, обостряет игру. Для «Спартака» это был топ-трансфер. Думаю, велики шансы, что Денис этим летом уедет в Россию. Что же касается его травм, это все же временная проблема. При хорошей подготовке Денис может стать именно тем, кто нужен «Спартаку», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее отец Черышева Дмитрий заявил, что его сын хочет играть за «Спартак».

Нынешний контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Валенсию» 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chery-shev-v-spartake-e-to-top-transfer-v-ispanii-ego-schitayut-bol-shim-igrokom/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

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1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

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15%

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Денис Черышев
ФК Валенсия
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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 - : -
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