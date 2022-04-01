Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в Россию. Специалист считает, что 31-летний хавбек должен продолжить карьеру в стане красно-белых.

«Черышев считается в Испании действительно большим футболистом. Все помнят, что он вышел из системы мадридского «Реала», и это достойно уважения. Да, в этом сезоне он играет не так много, как хотелось бы, но когда Денис выходит на поле, всегда выделяется, обостряет игру. Для «Спартака» это был топ-трансфер. Думаю, велики шансы, что Денис этим летом уедет в Россию. Что же касается его травм, это все же временная проблема. При хорошей подготовке Денис может стать именно тем, кто нужен «Спартаку», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее отец Черышева Дмитрий заявил, что его сын хочет играть за «Спартак».

Нынешний контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Валенсию» 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.