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Смолов ответил на вопрос о своем состоянии перед тренировкой с «Сельтой»

12:34
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Форвард «Сельты» Федор Смолов приехал на первую тренировку клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса, сообщает Mundo Celeste.

Когда нападающий заезжал на базу клуба, он ответил журналистам, что чувствует себя хорошо.

С понедельника футболисты «Сельты» приступили к тренировкам в небольших группах. Занятия проходят с использованием масок и перчаток.

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