Смолов ответил на вопрос о своем состоянии перед тренировкой с «Сельтой»
12:34
Форвард «Сельты» Федор Смолов приехал на первую тренировку клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса, сообщает Mundo Celeste.
Когда нападающий заезжал на базу клуба, он ответил журналистам, что чувствует себя хорошо.
С понедельника футболисты «Сельты» приступили к тренировкам в небольших группах. Занятия проходят с использованием масок и перчаток.
Smolov en su entrada a A Madroa dijo en perfecto castellano sentirse «muy bien» #Celta @desmarquecelta pic.twitter.com/0HTFLHdS0I— Alberto Bravo (@ABravoCameselle) May 11, 2020