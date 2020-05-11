Смолов ответил на вопрос о своем состоянии перед тренировкой с «Сельтой»

Форвард «Сельты» Федор Смолов приехал на первую тренировку клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса, сообщает Mundo Celeste.

Когда нападающий заезжал на базу клуба, он ответил журналистам, что чувствует себя хорошо.

С понедельника футболисты «Сельты» приступили к тренировкам в небольших группах. Занятия проходят с использованием масок и перчаток.