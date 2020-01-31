Нападающий Федор Смолов в своем официальном Instagram опубликовал пост с футболкой «Сельты» в руках после перехода в испанский клуб.

— Русские снова в деле в Виго, — написал Смолов.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

В 2000-х за «Сельту» выступали Валерий Карпин и Александр Мостовой.