Смолов — о переходе в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»
18:42
Нападающий Федор Смолов в своем официальном Instagram опубликовал пост с футболкой «Сельты» в руках после перехода в испанский клуб.
— Русские снова в деле в Виго, — написал Смолов.
29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.
В 2000-х за «Сельту» выступали Валерий Карпин и Александр Мостовой.
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