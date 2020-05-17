Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Смолов избежал штрафа за отъезд из Испании

15:43
Федор Смолов. Фото Instagram.
Федор Смолов. Фото Instagram.
Теги:

Как уже сообщал «СЭ», нападающий Федор Смолов вернулся в Испанию и уже начал тренироваться с «Сельтой». Клуб из Виго решил решил не штрафовать россиянина, который в апреле нарушил режим самоизоляции и покинул расположение команды, вернувшись в Россию.

— Смолова не оштрафовали, — сказал агент игрока Герман Ткаченко РБК.

А вот другой «Сельты», датчанин Пионе Систо, также возвращавшийся на родину во время вызванной пандемией паузы в Ла Лиге, получил штраф в 60 тысяч евро. Это самый большой штраф в истории клуба.

Сейчас руководство «Сельты» рассматривает возможности продажи нарушившего режим полузащитника.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир