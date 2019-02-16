СМИ: "Валенсия" планирует выкупить Черышева у "Вильярреала"

"Валенсия" собирается выкупить нападающего Дениса Черышева у "Вильярреала". Как сообщает Marca, "летучие мыши" готовы заплатить 7 миллионов евро за 28-летнего россиянина.

В подписании контракта с Черышевым лично заинтересован главный тренер "Валенсии". Марселино. Испанский специалист доволен действиями россиянина на поле в текущем сезоне. Ситуацию может изменить травма или серьезный спад в игре.

В текущем сезоне Черышев провел 27 матчей за "Валенсию", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. "Летучие мыши" занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 очко после 23 туров. "Вильярреал" с 20 баллами располагается на 19-й строчке.

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