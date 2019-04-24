СМИ: Суперкубок Испании в течение шести сезонов будет проходить в Саудовской Аравии

Испанская федерация футбола ведет переговоры с правительством Саудовской Аравии по поводу проведения в стране матчей Суперкубка Испании, сообщает Marca. По информации источника, ведутся переговоры о розыгрыше Суперкубка в течение ближайших шести сезонов, а стоимость сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее в этом месяце стало известно, что в Суперкубке Испании количество команд может быть увеличено с двух до четырех, начиная с январе 2020 года.

Напомним, в прошлом сезоне матч между "Барселоной" и "Севильей" проходил в марокканском городе Танжер.