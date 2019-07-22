Источник: "Барселона" продлит контракт с Месси до 2023 года

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получит предложение о продлении контракта с каталонским клубом, информирует ESPN. Новое соглашение 32-летнего игрока будет рассчитано до 2023 года. Это будет 10-й контракт аргентинца с каталонцами с момента его первого профессионального соглашения, которое было заключено в 2004 году.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу проведет переговоры с отцом Месси Хорхе, который выступает в качестве агента сына. В действующем контракте аргентинца есть пункт о продлении договора еще на 12 месяцев – до 2022 года. Однако Бартомеу стремится достичь совершенно нового соглашения, чтобы связать звезду с клубом еще на четыре года – до 2023-го, когда форварду будет 36.

Месси провел за "Барселону" 687 матчей и забил 603 гола.