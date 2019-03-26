СМИ: "Барселона" не будет предлагать новый контракт Ракитичу

Руководство "Барселоны" не собирается предлагать новый улучшенный контракт полузащитнику Ивану Ракитичу.

По информации ESPN, президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил игроку, что финансовые ресурсы каталонского клуба не позволяют обновить контрактное соглашение.

Ранее сообщалось, что в трансфере 30-летнего хорвата заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

В этом сезоне Иван Ракитич провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.