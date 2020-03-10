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Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса

13:54
Официальный мяч ла лиги. Фото Euronews.
Официальный мяч ла лиги. Фото Euronews.
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Ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут при пустых трибуна. Такое решение приняла испанская ла лига. Причина — ситуация с распространением коронавируса. Без зрителей пройдут и матчи второго дивизиона.

Ранее из-за распространения болезни был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи чемпионата Франции, а также несколько игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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