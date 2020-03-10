Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса
13:54
Ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут при пустых трибуна. Такое решение приняла испанская ла лига. Причина — ситуация с распространением коронавируса. Без зрителей пройдут и матчи второго дивизиона.
Ранее из-за распространения болезни был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи чемпионата Франции, а также несколько игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020