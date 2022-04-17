Симеоне: «Вышедшие на замену футболисты сделали свое дело»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1).
«Гол Карраско был очень важным. Нам пришлось играть, несмотря на большие усилия, затраченные в матчах против «Манчестер Сити» и «Мальоркой».
Замены помогли победить, эта победа получилась командной. Вышедшие на замену футболисты сделали свое дело», — цитирует Симеоне Marca.
«Атлетико» с 71-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Жоффре Кондогбья.
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|
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|
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|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|32
|18
|6
|8
|59-39
|60
|
5
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
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|32
|13
|10
|9
|51-31
|49
|
8
|Атлетик
|32
|11
|12
|9
|36-32
|45
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|
10
|Валенсия
|32
|10
|12
|10
|44-46
|42
|
11
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|36-35
|39
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|
17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
|32
|5
|10
|17
|39-62
|25
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|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|3 : 0
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|1 : 2
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|1 : 4
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|2 : 1
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
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Барселона – Кадис
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Усман Дембеле
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|11
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