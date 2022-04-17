Симеоне: «Вышедшие на замену футболисты сделали свое дело»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1).

«Гол Карраско был очень важным. Нам пришлось играть, несмотря на большие усилия, затраченные в матчах против «Манчестер Сити» и «Мальоркой».

Замены помогли победить, эта победа получилась командной. Вышедшие на замену футболисты сделали свое дело», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» с 71-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Жоффре Кондогбья.