«Сельта» в гостях победила «Атлетик»

«Сельта» в гостях победила «Атлетик» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Команда из Виго переиграла соперника со счетом 2:0.

«Сельта» одержала первую победу в пяти последних матчах. Команда набрала 39 очков и поднялась на 11-е место.

«Атлетик» занимает 8-ю строчку в примере (45 очков).