Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате Испании
«Атлетико» в матче 10-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону» со счетом 1:0.
Эта победа для главного тренера мадридцев Диего Симеоне стала первой над каталонским клубом в ла лиге в 18 матчах. В предыдущих встречах его команда 11 раз проиграла и 6 раз сыграла вничью.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. С мадридским клубом аргентинец стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным финалистом Лиги чемпионов и победителем Лиги Европы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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