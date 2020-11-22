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Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате Испании

01:14
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«Атлетико» в матче 10-го тура чемпионата Испании обыграл «Барселону» со счетом 1:0.

Эта победа для главного тренера мадридцев Диего Симеоне стала первой над каталонским клубом в ла лиге в 18 матчах. В предыдущих встречах его команда 11 раз проиграла и 6 раз сыграла вничью.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. С мадридским клубом аргентинец стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также двукратным финалистом Лиги чемпионов и победителем Лиги Европы.

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