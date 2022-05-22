Тони Кроос признался, что хотел бы играть под руководством Клоппа

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. В скором времени команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Конечно, мне бы хотелось играть под руководством Клоппа. Его «Боруссия» была невероятно, и теперь он построил команду мирового уровня в «Ливерпуле». Клопп — успешный тренер», — цитирует Крооса AS.

28 мая «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.