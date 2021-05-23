Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в чемпионате Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в чемпионате Испании.

«Я очень рад за многих людей. Год был тяжелым, мы потеряли много людей из-за вируса. Чемпионство «Атлетико» в этом году — особенное, это история. Я считаю, что это лучший год для того, чтобы стать чемпионами. Если честно, до сегодняшнего дня я думал, что могу уйти из команды. Я думал перед игрой, стоит ли мне продолжать. Тем не менее, я решил, что останусь, потому что у клуба большое будущее. Я не ошибся. «Атлетико» продолжает расти. Мы проделали огромную работу, это касается не только игроков, но и всего персонала», — приводит Marca слова Симеоне.

«Атлетико» завоевал чемпионский титул в 11-й раз в истории. Для Симеоне, который возглавляет команду с 2011 года, эта победа в чемпионате стала второй в качестве тренера.