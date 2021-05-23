Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в чемпионате Испании
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в чемпионате Испании.
«Я очень рад за многих людей. Год был тяжелым, мы потеряли много людей из-за вируса. Чемпионство «Атлетико» в этом году — особенное, это история. Я считаю, что это лучший год для того, чтобы стать чемпионами. Если честно, до сегодняшнего дня я думал, что могу уйти из команды. Я думал перед игрой, стоит ли мне продолжать. Тем не менее, я решил, что останусь, потому что у клуба большое будущее. Я не ошибся. «Атлетико» продолжает расти. Мы проделали огромную работу, это касается не только игроков, но и всего персонала», — приводит Marca слова Симеоне.
«Атлетико» завоевал чемпионский титул в 11-й раз в истории. Для Симеоне, который возглавляет команду с 2011 года, эта победа в чемпионате стала второй в качестве тренера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/05/22/60a9494146163fad308b45fd.html
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