«Атлетико» выразил соболезнования по поводу гибели 14-летнего фаната при праздновании чемпионства

«Атлетико» выразил соболезнования в связи с гибелью 14-летнего фаната во время празднования чемпионства.

Marca cо ссылкой на El Pais сообщает, что происшествие произошло в Мадриде. Несовершеннолетний ехал в фургоне, высунувшись из окна. На въезде в паркинг он ударился головой об стену и получил тяжелую травму. Врачи не смогли его спасти.

«Потрясены печальной новостью о смерти молодого болельщика «Атлетико». Выражаем семье слова поддержки в этот момент боли», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Consternados por la triste noticia del fallecimiento de un joven atl?tico. Mandamos todo nuestro ?nimo a la familia en estos momentos de dolor. DEP. — ???? CAMPEONES ???? (@Atleti) May 22, 2021

22 мая «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе первую строчку. Клуб из Мадрида в 11-й раз в своей истории выигрывает чемпионат Испании.