«Атлетико» выразил соболезнования по поводу гибели 14-летнего фаната при праздновании чемпионства
«Атлетико» выразил соболезнования в связи с гибелью 14-летнего фаната во время празднования чемпионства.
Marca cо ссылкой на El Pais сообщает, что происшествие произошло в Мадриде. Несовершеннолетний ехал в фургоне, высунувшись из окна. На въезде в паркинг он ударился головой об стену и получил тяжелую травму. Врачи не смогли его спасти.
«Потрясены печальной новостью о смерти молодого болельщика «Атлетико». Выражаем семье слова поддержки в этот момент боли», - говорится в сообщении клуба в Twitter.
22 мая «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе первую строчку. Клуб из Мадрида в 11-й раз в своей истории выигрывает чемпионат Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/atletico-madrid/2021/05/22/60a979e8268e3e5e5d8b45df.html
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