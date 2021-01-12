Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала наставника «Атлетико» Диего Симеоне лучшим тренером десятилетия, сообщает пресс-служба организации.

50-летний аргентинец, который уже признавался лучшим тренером года по версии IFFHS в 2016 году, победил в суммарном рейтинге за последние десять лет, набрав 152 очка.

Второе место в чарте занял нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола, третий — наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Атлетико» вместе с Симеоне становился чемпионом Испании в сезоне 2013/14, дважды выигрывал Лигу Европы и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.