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Фигу — о скандальных словах Переса: «Он извинился передо мной. Вопрос закрыт»

20 июля 2021, 23:30
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Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу отреагировал на появление в СМИ нелицеприятных высказываний президента «Реала» Флорентино Переса.

Ранее издание El Confidencial опубликовало ряд аудиозаписей, на которых Перес критикует Касильяса, Рауля, Фигу и других легенд клуба.

«В частной беседе могут встречаться выражения, которые выходят за рамки дозволенного. У меня была возможность поговорить с Пересом, он извинился передо мной. Вопрос закрыт», — цитирует Фигу Mundo Deportivo.

Сегодня, 20 июля, Фигу в составе легенд «Реала» провел выставочный матч в Израиле против «Барселоны». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20210720/410621944114/figo-florentino-se-ha-excusado-conmigo-asunto-cerrado.html

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