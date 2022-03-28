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Сегодня, 22:18

Симеоне настаивает на переходе Дибала в «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Атлетико» настаивает на том, чтобы клуб летом подписал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает журналист Даниеле Лонго.

К 28-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов, но сам аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико», который возглавляет его соотечественник.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта.

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В составе «бьянконери» футболист провел 283 матча, забил 113 голов и сделал 48 результативных передач, стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.

Диего Симеоне
Пауло Дибала
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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