Симеоне настаивает на переходе Дибала в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» настаивает на том, чтобы клуб летом подписал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает журналист Даниеле Лонго.

К 28-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов, но сам аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико», который возглавляет его соотечественник.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта.

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В составе «бьянконери» футболист провел 283 матча, забил 113 голов и сделал 48 результативных передач, стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.