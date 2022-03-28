«Реал» может уволить Анчелотти, если клуб не выиграет чемпионат Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост после окончания сезона, утверждает AS.

Это случится в том случае, если мадридцы не выиграют чемпионат Испании.

Сообщается, что вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала не будет считаться провалом, поскольку главной задачей является именно чемпионство.

В настоящий момент «Реал» занимает первое место в примере, имея в своем активе 66 очков. На втором месте идет «Севилья», в активе которой 57 баллов. До конца сезона осталось девять туров.