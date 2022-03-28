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Сегодня, 23:45

Фати вернулся к тренировкам с основой «Барселоны» после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ансу Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение «Барселоны», сообщает Sport.es.

19-летний футболист успешно прошел медосмотр и провел первую после операции тренировку с командой. Одноклубники встретили Фати аплодисментами.

В последний раз футболист выходил на поле 20 января, после чего восстанавливался от травмы бедра.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону».

Ансу Фати
ФК Барселона
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