Симеоне: «Конкуренция внутри команды растет, и это лучшее, что может случиться с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:0).

«Слово «динамика» используется очень часто. Начиная с матча против «Осасуны», у команды другой дух, другие интенсивность и агрессивность, мы стали лучше в командной работе, и поэтому приходят результаты. Конкуренция внутри команды растет, и это лучшее, что может с нами случиться. Если нам удастся создать такую конкуренцию, команда точно будет выигрывать. Игроки видели, что игра с «МЮ» была очень хорошей. Мы хотели отыграть 60 минут, а затем выпустить тех игроков, которые хорошо тренировались и злились на недостаток игрового времени», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сельта» с 32 очками — на десятой строчке