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Сегодня, 01:32

Симеоне: «Конкуренция внутри команды растет, и это лучшее, что может случиться с «Атлетико»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:0).

«Слово «динамика» используется очень часто. Начиная с матча против «Осасуны», у команды другой дух, другие интенсивность и агрессивность, мы стали лучше в командной работе, и поэтому приходят результаты. Конкуренция внутри команды растет, и это лучшее, что может с нами случиться. Если нам удастся создать такую конкуренцию, команда точно будет выигрывать. Игроки видели, что игра с «МЮ» была очень хорошей. Мы хотели отыграть 60 минут, а затем выпустить тех игроков, которые хорошо тренировались и злились на недостаток игрового времени», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сельта» с 32 очками — на десятой строчке

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Сельта
0
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Чемпионат Испании: «Барселона» — «Атлетик», «Реал» обыграл «Райо Вальекано» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
5
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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