Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Севилья» с минимальным счетом победила «Вильярреал»

17:59
Теги:

«Севилья» победила «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Хозяева одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

«Севилья» набрала 31 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на 12-м месте (16 очков).

Испания. Лига 1. 16-й тур
04 дек, 16:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:0
Вильярреал
Голы
Окампос, 16 (1:0)
Севилья
Буну Монтиэль Акунья (Аугустинссон, 63 ) Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан Ракитич (Дилэйни, 57 ) Фернанду Режес Окампос (Оливер Торрес, 80 ) Мир Гомес (Эль-Хаддади, 80 )
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Педраса (Эступиньян, 73) Парехо Капуэ Тригерос (Морено, 62) Пако Алькасер (Диа, 62) Пино (Чиквуэзе, 73) Мойсес Гомес (Морено, 46)
Предупреждения
Ракитич 45, Мир 57  -  Альбиоль 61, Диа 90
Судьи
Гранде

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ахмат 1
2-й тайм

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
В Белоруссии заявили о нарушении границ республики украинскими пилотами
0