«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом»

«Севилья» и «Эспаньол» сыграли вничью (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Лукас Окампос и Сусо. У гостей забили Адриан Эмбарба и У Лэй. В составе «Эспаньола» на 69-й минуте был удален Виктор Санчес.

«Севилья» набрала 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Эспанбола» 19 очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

24-й тур

«Севилья» — «Эспаньол» — 2:2 (1:1)

Голы: Окампос, 15 (1:0). Эмбарба, 35 (1:1). У Лэй, 50 (1:2). Сусо, 80 (2:2).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, С.Гомес, Диегу Карлос, Регилон (Гудель, 54), Банега (де Йонг, 65), Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 46), Сусо, Окампос, Эн-Несири.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Хави Лопес, Эспиноса, Педроса, Виктор Санчес, Дардер, Рока, У Лэй (В.Гомес, 71), Эмбарба (Калеро, 74), Кальери (Феррейра, 82).

Предупреждения: С.Гомес, 33. У Лэй, 38. Виктор Санчес, 49. Гудель, 58. Рока, 84.

Удаление: Виктор Санчес, 69.

Судья: Кордеро Вега.

16 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».