Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Севильей»

«Реал» в гостях обыграл «Севилью» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в матче открыл форвард хозяев Рафаэль Мир.

«Реал» ответил двумя голами, автором которых стал Родриго.

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 77 очков за 37 матчей. «Севилья» располагается на 10-й строчке с 49 очками.