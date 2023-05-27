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27 мая, 21:59

Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Севильей»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Реал» на выезде обыграл «Севилью».
Фото AFP

«Реал» в гостях обыграл «Севилью» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в матче открыл форвард хозяев Рафаэль Мир.

«Реал» ответил двумя голами, автором которых стал Родриго.

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 77 очков за 37 матчей. «Севилья» располагается на 10-й строчке с 49 очками.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:2
Реал
Футбол
ФК Реал
ФК Севилья
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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