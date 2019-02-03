"Севилья" проиграла "Сельте" на выезде

"Сельта" обыграла "Севилью" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в это встрече забил Окай Йокушлу.

Севильцы занимают 4-е место в турнирной таблице, уступая "Реалу" 3 очка. Пятым идет "Алавес" с отставанием в 4 очка и одной игрой в запасе.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Сельта" - "Севилья" - 1:0 (0:0)

Гол: Окай Йокушлу, 73.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу (Костас, 86), Хосабед Санчес (Лоботка, 68), Буфаль (Систо, 80), Мендес, Бельтран, М.Гомес.

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, С.Гомес, Арана (Меса, 35), Банега, Ф.Васкес (Амаду, 69), Бен Йеддер, Сарабия (Эскудеро, 76), Промес, Андре Силва.

Предупреждения: Сарабия, 29. Окай Йокушлу, 49. С.Гомес, 63. Бельтран, 80. Костас, 88. Бен Йеддер, 88. Банега, 89. Мендес, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

2 февраля. Виго. Стадион "Балаидос".