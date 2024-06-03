41-летний голкипер «Вильярреала» Рейна покинул команду

Вратарь «Вильярреала» Пепе Рейна покинул команду, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Голкипер выступал за «Вильярреал» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 12 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и трижды отыграл на ноль.

В августе этого года Рейне исполняется 42 года. Ранее испанец играл за «Лацио», «Милан», «Астон Виллу», «Наполи», «Баварию», «Ливерпуль» и «Барселону». На счету Рейны 36 матчей за сборную Испании.