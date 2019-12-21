«Севилья» обыграла «Мальорку» и отстает от «Реала» и «Барселоны» на 2 очка

«Севилья» взяла верх над «Мальоркой» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Команда из Андалусии сократила отставание от лидирующих «Барселоны» и «Реала» до двух очков. Обе команды провели на игру меньше.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

«Мальорка» — «Севилья» — 0:2 (0:1)

Голы: Диегу Карлос, 20 (0:1). Банега, 63 — с пенальти (0:2).

«Мальорка»: Рейна, Седлар, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Кучо Эрнандес, 57), Кубо, Родригес, Баба (Фебас, 78), Джуниор, Будимир (Чаваррия, 69).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 73), де Йонг (Кунде, 66), Окампос (Гудель, 90), Эль-Хаддади.

Предупреждения: Хесус Навас, 15. Фернанду Режес, 33. Гамес, 37. Будимир, 45+4. Баба, 62. Вальент, 64. Седлар, 84. Регилон, 84.

Судья: Хиль Мансано.