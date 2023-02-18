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Сегодня, 13:41

«Севилья» объявила о трансфере защитника Гаттони

Виктория Кравченко
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«Севилья» официально объявила о трансфере защитника и капитана «Сан-Лоренсо де Альмагро» Федерико Гаттони.

Трансфер 24-летнего игрока обошелся клубу в 1,4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го. Гаттони присоединится к команде летом 2023 года, а до тех пор продолжит выступать за родной «Сан-Лоренсо» на правах аренды.

В составе «Сан-Лоренсо» футболист провел 70 матчей, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

«Севилья» набрала 24 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Сан-Лоренсо
ФК Севилья
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 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
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 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
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 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
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 - : -
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
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 - : -
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Карим Бензема

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Эспаньол

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Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

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 7
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Атлетико

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И К Ж
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Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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