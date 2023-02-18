«Барселона» назначила встречу с агентом Павара и Карраско

«Барселона» назначила встречу с агентом полузащитника «Атлетико» Янника Карраско и защитника «Баварии» Бенжамена Павара Пини Захави, сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, оба футболиста являются приоритетными вариантами для «Барселоны» на усиление в летнее трансферное окно.

Отмечается, что агент Карраско и Павара также представляет интересы нападающего «Барсы» Роберта Левандовски.

Оба игрока не против продолжить карьеру в каталонском клубе.