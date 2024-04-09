«Севилья» не может договориться с Рамосом

«Севилья» пока не смогла договориться с защитником Серхио Рамосом о новом контракте, сообщает Todofichajes.

По данным источника, будущее игрока в команде решится в ближайшие несколько недель.

У 38-летнего защитника есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии. В частности, в услугах Рамоса заинтересован «Интер Майами».

В этом сезоне ла лиги футболист провел он провел 20 матчей и забил три гола.