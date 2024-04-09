Хоселу: «Беллингем тронул сердца всех своих партнеров по «Реалу»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о партнере по команде Джуде Беллингеме.

«Он находится на другом уровне. В физическом плане он невероятен. Джуд очень скромный и является отличным товарищем по команде. Сначала он пытался говорить на испанском. Беллингем тронул сердца всех своих партнеров, он особенный», — цитирует Хоселу The Guardian.